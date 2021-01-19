В январе 2021 года белорусы тратят рекордное количество электроэнергии

В январе 2021 года белорусы тратят рекордное количество электроэнергии3
- 19.01.2021, 20:44
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Сильные морозы пришли в страну.
О том, что в январе 2021-го года в Беларуси в системе Минэнерго зафиксировано пиковое значение потребления мощности за последние 8 лет, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Самый большой пик потребления электроэнергии в Белэнерго зафиксировали в понедельник, 18 января, при среднесуточном морозе в -18,6 градусов. Такого, говорят в ведомстве, в Беларуси не бывало за последние восемь лет наблюдений.
Да и вообще, за последние 22 года это стало самым большим значением пикового потребления мощности.
- Ранее высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012, 2013 годах, - прокомментировали в Минэнерго.
В ведомстве считают, что пиковая мощность потребления электроэнергии связана с низкими температурами.
При этом морозы не помещали работе систем Белэнерго: электростанции, теплосети и котельные, все оперативно-диспетчерские службы в этот пиковый период отработали устойчиво и без перебоев.