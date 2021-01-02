Рекордные цифры: курс биткоина превысил 30 тысяч долларов

Рекордные цифры: курс биткоина превысил 30 тысяч долларов2
- 2.01.2021, 18:41
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Криптовалюта практически каждый день бьет рекорды.
Курс биткоина вновь побил рекорд, достигнув отметки в $31 362 в субботу, 2 января, свидетельствуют данные Coin Desk.
Курс биткоина продолжает обновлять исторический максимум.
По состоянию на 17:00 по минскому времени курс криптовалюты скорректировался до $31 362.
До этого 31 декабря курс биткоина достиг рекордной отметки в $29 280.
30 декабря курс биткоина обновил очередной исторический максимум, поднявшись до $28 579.