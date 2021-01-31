закрыть
31 января 2021, воскресенье, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн)

  • 31.01.2021, 12:29
  • 1,042
Беларусь вышла на воскресные протесты (Онлайн)

Акции с национальной символикой проходят по всей стране.

Сегодня — 176-й день непрерывных протестов в Беларуси.

Белорусы снова выходят на традиционные воскресные акции протеста.

Жителей страны возмутили попытки лукашистов запретить бело-красно-белый флаг, поэтому акции сегодня проходят в том числе в защиту национальной символики.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов в Беларуси.

12:56 Жители Мядельщины и Дегтеревки знают, под каким флагом им жить в Новой Беларуси!

12:48 В Витебске из окна дома вывесили огромный национальный флаг.

12:35 В Минске Красный Бор требует освобождения политзаключенных. А в Каменной Горке вывесили бело-красно-белый флаг!

12:32 Смолевичи не сдаются! Местные партизаны провели акцию в защиту национального флага.

12:21 Минчане из Курасовщины вышли на акцию и поют «Тры чарапахi».

11:45 В Минске жители Серебрянки провели акцию: они вышли с флагами на балконы многоэтажки и скандировали «Жыве Беларусь!».

9:36 Жители Жлобина записали мощное видео в поддержку национального флага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин