В работе мессенджера Telegram снова произошел масштабный сбой
- 4.01.2021, 16:17
Проблема коснулась прежде всего пользователей Украины, Беларуси и России.
В работе мессенджера Telegram снова произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, пишет «Униан».
В частности, сбой произошел в Украине, Беларуси и России.
Украинские пользователи с Киева, Харькова, Одессы жалуются, что около 10 минут не могли подключиться к Telegram. Также есть проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.