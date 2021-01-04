В работе мессенджера Telegram снова произошел масштабный сбой 4.01.2021, 16:17

Проблема коснулась прежде всего пользователей Украины, Беларуси и России.

В работе мессенджера Telegram снова произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, пишет «Униан».

В частности, сбой произошел в Украине, Беларуси и России.

Украинские пользователи с Киева, Харькова, Одессы жалуются, что около 10 минут не могли подключиться к Telegram. Также есть проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».