Instagram удалил аккаунт певицы, которая поддерживает Лукашенко

Instagram удалил аккаунт певицы, которая поддерживает Лукашенко4
- 5.01.2021, 15:00
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Ранее соцсеть «забанила» Солодуху, Василевич, Груздевых и ряд пропагандистов.
Instagram удалил с сервиса учетную запись белорусской певицы Алены Ланской, которая оперативно завела новую страничку. Скриншот о причинах удаления опубликовала «Наша Нiва». Как следует из уведомления, удаление произошло из-за нарушений правил пользования соцсетью. На момент закрытия у профиля Ланской было 22 тысячи подписчиков, в новом — пока менее 200.
Кто еще из белорусских знаменитостей был заблокирован на Instagram за нарушение правил сервиса?
Некоторое время назад доступ потеряли певец Александр Солодуха, сестры Груздевы, а также «Мисс Беларусь 2018» Мария Василевич. Все они поддерживают Лукашенко.
Когда-то вел свой Instagram и ведущий СТВ Григорий Азаренок — сейчас найти следы его аккаунта не удалось. Кроме персоналий, нарушил правила «Руководства сообщества» Instagram государственный телеканал ОНТ.