закрыть
7 января 2021, четверг, 0:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам

9
  • 6.01.2021, 23:26
  • 5,544
Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам

Президент США призвал их к мирному протесту.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к своим сторонникам, начавшим протесты в Вашингтоне и ворвавшимся в здание конгресса. Он призвал их к мирному протесту.

«Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и силы правопорядка. Они работают на благо нашей страны. Пусть протест останется мирным [Stay peaceful]», — написал он.

Сторонники Трампа уже прорвались в зал заседаний Сената, несмотря на попытки заблокировать вход. Вице-президента Майка Пенса эвакуировали из здания, полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, но они продолжают осаждать Капитолий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все загадали одно желание
Все загадали одно желание Ирина Халип
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников