Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа произошла стрельба 7 7.01.2021, 8:03

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Фото: REUTERS/Jim Bourg

Есть, как минимум, одна убитая.

6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне во время утверждения итогов президентских выборов. Полиция была вынуждена применить слезоточивый, чтобы сдержать сторонников Трампа. Конгрессменов и сенаторов срочно эвакуировали, в городе объявили комендантский час.

В результате стрельбы в здании Конгресса США тяжело ранили женщину, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, она находится в критическом состоянии. Обстоятельства стрельбы неизвестны.

Также сообщается, что еще один протестующий получил несколько пулевых ранений в грудь.

Видео стрельбы опубликовал блогер Тайлер Хэнсон. Он сообщил, что пуля попала женщине в шею.

Позже американские СМИ сообщили о смерти женщины, которая получила ранение во время штурма Капитолия сторонниками Трампа

По данным The Washington Post женщина получила смертельное ранение при невыясненных обстоятельствах.

Позже глава полиции города заявил о четырех погибших в ходе протестов в Вашингтоне.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Коротко о том, что произошло в Вашингтоне

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания Капитолия, протестуя против результатов выборов в США. Они устроили потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении.

Позже протестующие взяли штурмом Капитолий. Заседания обеих палат Конгресса, Палаты представителей и Сената, на которых должны были утверждать итоги президентских выборов, были прерваны. Законодателей эвакуировали из здания.

Дональд Трамп обратился к своим сторонникам и попросил их разойтись. Однако его не послушали, а выдавить протестующих из Капитолия силовикам удалось только через несколько часов. При этом применялись спецсредства: газ, светошумовые гранаты, и как оказалось — огнестрельное оружие.

В ходе столкновений пострадали и сторонники Трампа, и сотрудники правоохранительных органов. Сообщается по меньшей мере о 10 пострадавших с обеих сторон. Одна женщина скончалась, получив огнестрельное ранение. Позже глава полиции города заявил о четырех погибших в ходе протестов в Вашингтоне.

Полиция сообщила о задержании 30 активных участников беспорядков на Капитолийском холме.

В Вашингтоне власти ввели комендантский час из-за беспорядков, к зданию Конгресса направили Нацгвардию. Режим чрезвычайного положения и комендантский час также ввели в граничащем с Вашингтоном штате Вирджиния.

Избранный президент США Джо Байден назвал происходящее в Вашингтоне «мятежом». Его поддержали не только в США, но и за рубежом. От Дональда Трампа отвернулись даже те республиканцы, которые всегда его поддерживали.

Facebook и Instagram временно забанили аккаунты Трампа за два поста, которые «нарушают политику сообщества». До этого Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов из-за твитов, в которых он называет выборы в США украденными.

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