Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия 2 7.01.2021, 21:15

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фото: Sputnik / Артур Габдрахманов

Возмущены, расстроены, решительно осуждают.

Главы многих стран и их представители осудили события в Конгрессе США в среду, 6 января, когда сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий. Ключевые высказывания мировых лидеров – в материале "Гордон".

"Позорные сцены в Конгрессе США. Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас очень важно обеспечить мирную и упорядоченную передачу власти", – написал в Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Канцлер Германии Ангела Меркель "разозлена и расстроена" штурмом Капитолия и осуждает Трампа.

"Это зрелище меня разозлило и расстроило. Я глубоко сожалею, что президент Трамп с ноября и вплоть до вчерашнего дня так и не признал поражение. Сомнения в исходе выборов сеялись сознательно, и в итоге была создана атмосфера, в которой стали возможны события минувшей ночи", – заявила она на пресс-конференции. Видео выступления опубликовал в Twitter ее представитель Стивен Сейберт.

Chancellor #Merkel on the events in #WashingtonDC: These pictures made me angry and sad. I am sure that the American democracy will prove to be much stronger than the attackers and rioters. #Capitol pic.twitter.com/B9H2QODioj — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 7, 2021

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и избирательниц и перестать попирать демократию".

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результат этих демократических выборов нужно уважать", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

"Я верю в силу американских учреждений и в демократию. В ее основе лежит мирная передача власти. Джо Байден победил на выборах", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Президент Австрии Александер ван дер Беллен выразил глубокое беспокойство происходящим в Соединенных Штатах. Он назвал беспорядки "провоцируемым популистами антидемократическим нападением на сердце американской демократии". "Я убежден, что США защитят эти демократические правила, даже если нынешний президент медлит", – написал он.

(2/2) I am convinced the US will protect these democratic rules even if the current president hesitates. (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) January 6, 2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил огорчение в связи с беспорядками, сообщает пресс-служба организации. Гутерриш считает, что "в таких случаях очень важно, чтобы политические лидеры убеждали своих сторонников воздерживаться от насилия, а также призывали их уважать демократический процесс и верховенство закона".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американская демократия всегда вдохновляла миллионы людей и его лично, и он не сомневается, что она вновь восторжествует. Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства. "Беззаконие и насилие – это противоположность ценностям, которые, как мы знаем, лелеют американцы и израильтяне. Вчерашнее буйство в Капитолии было позорным актом, который необходимо решительно осудить", – сказал он.

Министерство иностранных дел Турции в среду призвало своих граждан, находящихся в США, избегать скоплений людей и противостояний. "Мы призываем все стороны в США сохранять сдержанность и здравый смысл. Мы верим, что США полностью преодолеют этот внутриполитический кризис", – говорится в сообщении ведомства.

В России первые лица государства до сих пор публично не отреагировали на события в Вашингтоне. Однако на сайте МИД РФ появился комментарий представительницы ведомства Марии Захаровой, которая, отметив, что эти события являются внутренним делом США, раскритиковала электоральную систему в Америке как "архаичную и не отвечающую современным демократическим стандартам".

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

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