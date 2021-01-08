Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью 8.01.2021, 15:30

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Качество белорусскоязычного контента должно вырасти.

Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью, а именно «специалиста по рыночным операциям в Беларуси», пишет сайт tut.by.

В вакансии, размещенной на сайте компании, указано, что сотрудник должен свободно владеть письменным и разговорным белорусским языком, а также поддерживать постоянную связь с местным сообществом в Беларуси и знать в деталях белорусскую культуру и общепринятые практики.

Суть работы заключается в том, чтобы адаптировать соцсеть под местные особенности.

«Вы будете работать с командой белорусского рынка, чтобы проверять контент, о котором поступают сообщения, на предмет потенциальных злоупотреблений, решать проблемы с учетными записями пользователей, улучшать общую поддержку для этого рынка, а также решать тематические глобальные проблемы», — говорится в вакансии.

Это работа на полную ставку, офис расположен в Дублине, Ирландия.

На данный момент у соцсети в Беларуси нет полноценной службы поддержки. И хотя соцсеть научилась переводить посты на белорусский, качество перевода все еще оставляет желать лучшего.

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