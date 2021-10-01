Мигранты обновили рекорд на границе Беларуси и Польши: пресечено 529 попыток перехода 3 1.10.2021, 15:03

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Предыдущий рекорд продержался всего несколько дней.

Об очередном рекордном количестве мигрантов, которых остановили польские пограничники на границе с Беларусью, сообщили в пограничном ведомстве Польши.

Предыдущий рекорд продержался всего несколько дней. Во вторник 28 сентября были предотвращены 473 попытки нелегального перехода границы, в четверг — уже 529.

18 мигрантов были задержаны, это граждане Ирака. Остальные попытки перейти границу вне пунктов пропуска были пресечены.

Кроме того, в ведомстве рассказали о задержании еще 4 человек за пособничество в нарушении границы.

Всего в сентябре польские пограничники зафиксировали 7535 попыток пересечь границу.

Накануне польский Сейм одобрил продление режима ЧП еще на 60 дней в приграничных с Беларусью регионах.

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