«Рабочая каска станет символом белорусского сопротивления»2
- 10.10.2021, 17:48
- 4,010
Диктатор не протянет и двух недель, если остановятся предприятия.
Сегодня в Варшаве прошла традиционная акция белорусской диаспоры. Организаторы также пригласили выступить и «Белорусское объединение рабочих» (БОР).
Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов к солидарности с рабочими:
— Я бы хотел поднять тему, которая тревожит нас, терзает и дает надежду на протяжении последнего года. Это тема забастовки рабочих в Беларуси. Мы, как диаспора здесь, в Польше, как диаспоры по всему миру, все как один поддерживали белорусских рабочих в стремлении сделать нашу страну лучше. Мы едины как никогда, мы стали друг для друга братьями, сестрами, матерями и отцами. Мы — один белорусский народ. Мы — сила.
Мы прекрасно понимаем, что забастовка — это единственный мирный, не кровавый метод для белорусского народа изменить политическую и экономическую ситуацию в нашей стране.
Диктатор не протянет и двух недель, если остановятся белорусские предприятия. Задача белорусов, которые находятся за пределами нашей замечательной страны, — поддержать рабочих. Кто как может. Информационно, финансово, помощь в релокации репрессированных и так далее.
Мы должны помнить самое важное: более 800 только официальных политических заключенных в нашей стране. Более четырех тысяч уголовных дел открыто по политическим статьям. Только белорусские рабочие, объявив забастовку, могут освободить этих людей из тюрьмы. Только вместе и только одним общим кулаком мы перебьем синие пальцы. Мы сметем с белорусской земли, не побоюсь этого слова, фашистскую гадину.
Ребята, я не просто так попросил вас надеть рабочие и строительные каски. Каски были и являются своеобразным символом протеста и забастовки. Свое несогласие с режимами, свое несогласие с формами труда, рабочие высказывали одним простым жестом: вставали на колено и стучали каской по брусчатке, по асфальту, по ступеням. Предлагаю сейчас сделать то же самое.
Спасибо, друзья. Я надеюсь, что такие акции будут проходить по всему миру и рабочая каска станет символом белорусского сопротивления, а также солидарности. В какой точке планеты бы мы не находились — мы солидарны с белорусским народом, мы солидарны с белорусскими рабочими. Мы отстоим права каждого. Жыве Беларусь!
Выступали также представители стачкомов различных предприятий: Юлия Сливко, Артем Черников, Владимир Тимощенко, а также мать политзаключенной Антонины Коноваловой Анна Конавалова, известный политолог Дмитрий Болкунец, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.