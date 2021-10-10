«Рабочая каска станет символом белорусского сопротивления» 2 10.10.2021, 17:48

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Фото: Charter97.org

Диктатор не протянет и двух недель, если остановятся предприятия.

Сегодня в Варшаве прошла традиционная акция белорусской диаспоры. Организаторы также пригласили выступить и «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов к солидарности с рабочими:

— Я бы хотел поднять тему, которая тревожит нас, терзает и дает надежду на протяжении последнего года. Это тема забастовки рабочих в Беларуси. Мы, как диаспора здесь, в Польше, как диаспоры по всему миру, все как один поддерживали белорусских рабочих в стремлении сделать нашу страну лучше. Мы едины как никогда, мы стали друг для друга братьями, сестрами, матерями и отцами. Мы — один белорусский народ. Мы — сила.

Мы прекрасно понимаем, что забастовка — это единственный мирный, не кровавый метод для белорусского народа изменить политическую и экономическую ситуацию в нашей стране.

Диктатор не протянет и двух недель, если остановятся белорусские предприятия. Задача белорусов, которые находятся за пределами нашей замечательной страны, — поддержать рабочих. Кто как может. Информационно, финансово, помощь в релокации репрессированных и так далее.

Мы должны помнить самое важное: более 800 только официальных политических заключенных в нашей стране. Более четырех тысяч уголовных дел открыто по политическим статьям. Только белорусские рабочие, объявив забастовку, могут освободить этих людей из тюрьмы. Только вместе и только одним общим кулаком мы перебьем синие пальцы. Мы сметем с белорусской земли, не побоюсь этого слова, фашистскую гадину.

Ребята, я не просто так попросил вас надеть рабочие и строительные каски. Каски были и являются своеобразным символом протеста и забастовки. Свое несогласие с режимами, свое несогласие с формами труда, рабочие высказывали одним простым жестом: вставали на колено и стучали каской по брусчатке, по асфальту, по ступеням. Предлагаю сейчас сделать то же самое.

Спасибо, друзья. Я надеюсь, что такие акции будут проходить по всему миру и рабочая каска станет символом белорусского сопротивления, а также солидарности. В какой точке планеты бы мы не находились — мы солидарны с белорусским народом, мы солидарны с белорусскими рабочими. Мы отстоим права каждого. Жыве Беларусь!

Выступали также представители стачкомов различных предприятий: Юлия Сливко, Артем Черников, Владимир Тимощенко, а также мать политзаключенной Антонины Коноваловой Анна Конавалова, известный политолог Дмитрий Болкунец, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский

Председатель стачкома «Гроднопромстроя» Юлия Сливко

Председатель стачкома «Гроднопромстроя» Юлия Сливко

Представитель стачкома «Беларуськалия» Владимир Тимощенко

Активист стачкома «Гродно Азота» Артем Черников

Политолог Дмитрий Болкунец

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

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