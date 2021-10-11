В Швеции ледник укрыли в «одеяло» 11.10.2021, 13:43

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Фото: Reuters

Активисты провели мини-эксперимент и спасли 4 метра ледника Хелагс.

Экоактивисты утверждают, что сумели замедлить таяние одного из ледников, укрыв его поверхность специальным материалом. Об этом сообщает Reuters (перевод – unian.net).

Летом 2021 года шведские активисты под руководством Эрика Хасса в рамках частной инициативы решили провести эксперимент и укрыли часть расположенного на севере страны ледника Хелагс тканью из шерсти и кукурузного крахмала площадью 40 кв. м.

«Этот лист действительно спас 3,5-4 метра от таяния», - говорит Хасс.

Подобный эксперимент стал первым в своем роде для Скандинавии. Теперь они хотят увеличить его масштаб и укрыть таким материалом еще большую площадь, а также привлечь ученых-гляциологов для обеспечения научного подхода.

Также с производителем ткани идут переговоры о том, чтобы сделать материал более тонким и, соответственно, менее тяжелым.

Хасс напомнил, что ледники являются одним из основных источников запасов пресной воды на Земле. И в то же время - это один из основных индикаторов изменений климата.

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