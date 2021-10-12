Экономист: Налог на квартиры вызовет взрыв недовольства у людей в Беларуси 8 12.10.2021, 11:27

5,488

Суммы поступлений будут совсем незначительными.

Экономист Катерина Борнукова не считает экономически обоснованным введение налога на квартиры в Беларуси.

«Я не вижу здесь большого ресурса для собираемости налога. Если речь идет о примерно 30 рублях в год с квартиры в регионах и 50 рублях в Минске, то в итоге соберут всего несколько миллионов рублей в год», – заявила она в интервью Myfin.by.

По мнению экономиста, очевидно, что это решение будет самым непопулярным.

«Также это вызовет недовольство людей, которые никогда в жизни не сталкивались с необходимостью обращаться в налоговую, вырастет нагрузка на сотрудников ведомства. Из всех предложений по изменению налогов, это мне видится с наименее вероятными шансами дожить до финальной редакции принимаемого документа», – отметила Борнукова.

«А если еще вычесть пенсионеров и льготников, то становится вовсе непонятным смысл предложения – суммы поступлений в бюджет от этого налога будут совсем незначительными, – оказала экономист. – Можно предположить, что эту норму отменят в последний момент, чтобы смягчить восприятие населением непопулярных мер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».