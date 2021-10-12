Экономист: Налог на квартиры вызовет взрыв недовольства у людей в Беларуси

Экономист: Налог на квартиры вызовет взрыв недовольства у людей в Беларуси8
- 12.10.2021, 11:27
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Суммы поступлений будут совсем незначительными.
Экономист Катерина Борнукова не считает экономически обоснованным введение налога на квартиры в Беларуси.
«Я не вижу здесь большого ресурса для собираемости налога. Если речь идет о примерно 30 рублях в год с квартиры в регионах и 50 рублях в Минске, то в итоге соберут всего несколько миллионов рублей в год», – заявила она в интервью Myfin.by.
По мнению экономиста, очевидно, что это решение будет самым непопулярным.
«Также это вызовет недовольство людей, которые никогда в жизни не сталкивались с необходимостью обращаться в налоговую, вырастет нагрузка на сотрудников ведомства. Из всех предложений по изменению налогов, это мне видится с наименее вероятными шансами дожить до финальной редакции принимаемого документа», – отметила Борнукова.
«А если еще вычесть пенсионеров и льготников, то становится вовсе непонятным смысл предложения – суммы поступлений в бюджет от этого налога будут совсем незначительными, – оказала экономист. – Можно предположить, что эту норму отменят в последний момент, чтобы смягчить восприятие населением непопулярных мер».