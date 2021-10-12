В Беларуси могут заметно подорожать алкоголь и сигареты 12.10.2021, 17:08

Это связано с проектом правок в Налоговый кодекс.

В Беларуси хотят поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты, а также ввести акцизы на жидкости для электронных систем курения. Из-за этого должны вырасти цены на эти товары. Особенно заметным может быть подорожание сигарет, потому что на них решили поднять ставки акцизов существенно выше уровня прогнозируемой инфляции. Эти изменения предусмотрены проектом правок в Налоговый кодекс, пишет zerkalo.io.

Какие сигареты могут заметнее всего подорожать

Чиновники хотят поднять отдельные ставки налогов опережающими темпами. Так, акцизы на сигареты хотят повысить в среднем на 15%. Для сравнения: земельный налог намерены проиндексировать на 7,2% — прогнозный показатель по инфляции на 2022 год. Речь про среднегодовой показатель по росту цен. Что касается годовой инфляции — декабрь к декабрю, то она, по планам властей, должны быть на уровне «вблизи 6%».

Поднять ставки акцизов на 15% хотят на сигареты всех ценовых групп. При этом сигареты с фильтром хотят разбить на две группы по ставкам акциз вместо нынешних трех. Для этой объединенной группы введут ставку акцизов в 86,36 рубля за 1000 штук сигарет. Для сравнения: сейчас для второй группы ценовой группы акциз составляет 72,19 рубля, а для третьей — 82,77 рубля.

То есть заметнее всего должны подорожать сигареты средней ценовой категории из-за объединения ее с третьей группой.

«Предлагаемое увеличение ставок акцизов на сигареты необходимо в целях поэтапного сближения с параметрами их гармонизации, предусмотренными в Соглашении о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза», — говорится в пояснении к проекту прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год, который есть в распоряжении редакции.

Чиновники рассчитывают, что повышение акцизов «приблизит Беларусь к процессу гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС».

Жидкость для электронных сигарет тоже должны подорожать

Проектом правок в Налоговый кодекс также предлагается включить в список подакцизных товаров жидкости для электронных систем курения и нетабачную никотиносодержащую продукцию. Речь в том числе электронные сигареты, парогенераторы, вейпы, а также паучи (нетабачные никотиносодержащие изделия). Сейчас это безакцизные товары.

Чиновники уточняют, что электронные сигареты набирают популярность у белорусов, а также упоминают в обосновании, почему надо ввести акцизы, что «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» запустила паучи VELO.

Власти хотят на жидкости для электронных систем курения установить ставку акцизов в

0,15 рубля за 1 мл, а на нетабачную никотиносодержащую продукцию — 77,14 рубля за 1 килограмм.

Как изменят акцизы на алкоголь

Планируют также увеличение ставок акцизов на пиво, пивной коктейль — с 37 до 38 копеек за литр готовой продукции. «Применение пониженного параметра индексации ставок направлено на поддержание эффективной работы предприятий-производителей данной продукции, — уточняют чиновники. — Индексация ставок акцизов на пиво и пивной коктейль в 2021 году не производилась».

При этом в целом на алкоголь хотят проиндексировать ставки акцизов в пределах прогнозируемого параметра инфляции — на 7,2%.

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