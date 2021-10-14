В Минске за огромные деньги продают легендарный ресторан «Журавинка» 5 14.10.2021, 12:49

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За четыре года он подорожал в восемь раз.

В Минске выставили на продажу здание развлекательного комплекса «Журавинка». За него хотят выручить 75 миллионов долларов. В комплекс входят в том числе отель, офисные площади, рестораны, банк, кафе, сообщает zerkalo.io.

Ранее в 2017 году его уже пытались продать почти за 10 миллионов долларов, однако в итоге торги не состоялись. Тогда сообщалось, что комплекс принадлежит компании, которая контролируется турецким миллионером Суди Озканом.

Объявление о продаже многофункционального комплекса общей площадью 10 663.6 квадратных метров появилось на интернет-площадке «Куфар Недвижимость». Здание находится на улице Купалы, 25.

Здание «Журавинки» выставяли на торги еще осенью 2017 года почти за 9,5 миллиона долларов. Торги планировали провести сначала в сентябре, но потом перенесли на ноябрь, но в итоге они не состоялись. Речь шла о помещениях, которые находились в залоге у латвийского банка «Риетуму». Еще в 2013 году это финучреждение выдало кредит на 6,5 миллиона евро компании «Минселко», в хозведении которой находился «Журавинка». Неисполнение ею кредитных обязательств сначала могло стать поводом для возбуждения исполнительного производства, а потом — для выставления имущества на продажу.

В этом году компания «Минселко», по данным Министерства по налогам и сборам, в течение нескольких месяцев была в числе компаний, у которых на 1-ое число была задолженность по налогам, сборам и пеням. Но в течение нескольких дней компания погашала долги перед бюджетом.

В марте 2017 года сообщалось о том, что компания «Минск Принцесс Отель», которая владела зданием отеля Crowne Plaza, казино Princess и «Журавинка», которые контролировались турецким миллионером Суди Озканом, были в долгах. В частности, с сотрудниками «Журавинки» не могли рассчитаться по многочисленным долгам.

В 2020 году казино «Журавинка» (ООО «Принцесс Журавинка») было в число должников по взносам в ФСЗН.

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