Бойкот БелАЭС: Литва подтвердила синхронизацию с энергосистемой ЕС 2 19.10.2021, 10:14

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Фото: ТАСС

Окончательные сроки завершения синхронизации — конец 2025 года.

Литовское правительство подтверждает планы синхронизации энергосистемы страны с энергосистемой Евросоюза до конца 2025 года. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните по итогам заседания государственной комиссии, которая оценила выполнение плана по синхронизации.

По словам Шимоните, пандемия может скорректировать время некоторых технических работ, но окончательные сроки завершения синхронизации остаются прежними — конец 2025 года.

В этом году в рамках проекта планируется расширить междгосударственную перемычку с Польшей и оптимизировать линии электропередачи на северо-востоке страны, пишет Delfi.

После завершения синхронизации Литва вместе Латвией и Эстонией отсоединятся от кольца БРЭЛЛ, которое работает со времен СССР.

Напомним, Вильнюс выступает против того, чтобы энергия с БелАЭС поступала на европейский рынок.

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