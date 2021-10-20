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Российский боксер Медведев убил напавшего на него медведя

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  • 20.10.2021, 18:05
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Российский боксер Медведев убил напавшего на него медведя

Сам спортсмен находится в реанимации.

Российский боксер Илья Медведев убил дикого медведя во время отдыха на природе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

23-летний спортсмен возвращался домой через лес после рыбалки на реке Иртыш. Вместе с ним шли еще два рыбака. На мужчин напал дикий медведь, зверь убил одного из них.

Медведев вступил в схватку с диким животным. Оказавшись на лопатках, он нанес зверю ножевые ранения, от которых медведь и умер. Уцелевший при нападении рыбак доставил боксера в больницу. В данный момент спортсмен находится в реанимации.

Илья Медведев — мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал золото на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.

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