Китай снова направил к берегам Тайваня десятки военных самолетов 3.10.2021, 12:21

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ПВО Тайваня подняли в воздух перехватчики.

Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в субботу вновь направила к берегам Тайваня почти четыре десятка военных самолетов за сутки, обновив установленный днем ранее рекорд, следует из опубликованных на сайте минобороны острова заявлений, сообщает ria.ru.

Ведомство опубликовало два отдельных заявления, в одном указано, что в ночное время 2 октября НОАК направила в опознавательную зону ПВО острова 12 истребителей Shenyang J-16, шесть истребителей Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Позже было опубликовано еще одно сообщение, в котором указано, что в дневное время 2 октября в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 20 военных самолетов НОАК, включая 14 многоцелевых истребителей Shenyang J-16, четыре истребителя Су-30 и два противолодочных самолета Y-8, созданных на базе среднего транспортного самолета Shaanxi Y-8.

Военные Тайваня в обоих случаях подняли в воздух патрульные самолеты для наблюдения, а также выпустили радиооповещения с требованием к самолетам ВВС НОАК покинуть соответствующий район.

Предыдущий рекорд - 38 самолетов за день - был установлен 1 октября, когда в КНР отмечали 72-ю годовщину основания страны, а до этого - 15 июня - в опознавательную зону ПВО острова вошли 28 военных самолетов ВВС НОАК.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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