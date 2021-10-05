«Досье Пандоры»: попался не только сын Шеймана, но и Виктор Лукашенко 14 5.10.2021, 7:54

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Из 27 тысяч компаний, выявленных в «Досье», 138 связаны с владельцами из Беларуси.

На телеканале «Белсат» было показано расследование в рамках «архива Пандоры», посвященное оффшорному бизнесу приближенных к властям Беларуси бизнесменов.

Более 300 политиков и высокопоставленных чиновников из более 90 стран и территорий, в том числе 35 руководителей государств. Цифры, которые не могут не впечатлять. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал глобальное расследование того, как политики и бизнесмены буквально по всему миру используют оффшорные схемы ради уклонения от налогов. В том числе и в демократических странах.

«Мы исследовали около 12 миллионов документов из 14 различных сервис-провайдеров. Речь идет о юридических фирмах, занимающихся созданием секретных офшорных счетов в различных юрисдикциях», – рассказывает директор ICIJ Джерар Райл.

В работе, которая велась в условиях секретности два года, участвовали более 600 журналистов из 117 стран мира. Среди 150 партнеров расследования «Досье Пандоры» есть и «Белсат». Как только в панамских документах начали всплывать имена влиятельных людей из Беларуси, руководитель литовского Центра журналистских расследований Siena Шарюнас Черняускас сразу же обратился за помощью к журналистам Беларусского расследовательского центра, делающим на «Белсате» программу «Давайце разбірацца».

«Почему Беларусский расследовательский центр, почему Стась Ивашкевич и Алесь Ярошевич? Потому что мы уже работали и не единожды. Мы уже работали над историями, которые стали мотивами применения санкций против Алексея Олексина и Александра Зайцева», – объясняет Черняускас.

Из 27 тысяч компаний, выявленных в «Досье Пандоры», 138 связаны с владельцами из Беларуси. В том числе – топовыми чиновниками. Одна из офшорных схем, раскрытая расследователями, касается коррупционной схемы под видом межгосударственного сотрудничества Беларуси и Зимбабве.

«Самое основное и беспрецедентное, что мы нашли, – это то, что самые высокие чиновники Беларуси сами занялись прикорытным бизнесом, оставаясь чиновниками, и пользуются государственными рычагами, государственным аппаратом и межгосударственными договоренностями, дабы зарабатывать себе деньги на свои оффшорные компании или же своих родственников», – отмечает руководитель белорусской группы расследователей Стась Ивашкевич.

Авторы расследования установили, что аналогичные схемы ведут не только к семье Виктора Шеймана, главного соратника Александра Лукашенко, но и еще выше – к Виктору Лукашенко, его старшему сыну.

«Выражение про “Беларусь – Мафия-Стейт” (мафиозная страна) – это было высказывание, вроде бы, испанской прокуратуры в каком-то сливе уже давным-давно. Но если раньше мы видели, что эти системы были долгосрочные и заточенные, чтобы стричь понемногу, то вот с 2018-го года мы видим что-то вроде “урвать напоследок”!» – объясняет белорусский журналист.

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