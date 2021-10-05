Белорусам предлагают майнить криптовалюту на телевизоре 5.10.2021, 14:00

Развод или халява?

Необычное объявление нашлось на просторах «Барахолки». Индивидуальный предприниматель предлагает всем желающим «настроить телевизор для майнинга криптовалюты». То есть вы смотрите сериалы, а ваш телик одновременно добывает ценную крипту. Есть всего-то пара условий: USB-порт в телевизоре и Wi-Fi дома. То есть подходит всем, пишет onliner.by.

Как майнить

На первый взгляд, перед нами мечта любого белоруса — сидеть на диване, смотреть телик и богатеть просто так! Звучит и выглядит многообещающе. Но, согласитесь, попахивает разводом. Забегая вперед, отметим, что не развод, но есть нюансы.

Для начала узнали, как поставщик услуги реализовывает проект. Итак, у вас есть интернет и телевизор с USB, а еще вы что-то слышали про криптовалюту, и тоже хотите разбогатеть с ее помощью. Для этого вам нужно купить специальную плату и подключить ее к телику. В зависимости от места приобретения стоит такая штука от 5 до 25 рублей.

Затем звоните автору объявления, он или она приезжает и с помощью вашего компьютера настраивает плату на добычу криптовалюты. Вы платите за услугу 85 рублей и смотрите телевизор, который в это время майнит монеты.

Ваши затраты

Таким образом получается, что ваши затраты составляют около 100 рублей. Затраты на электроэнергию не учитываем, потому что они мизерные — утверждается, что энергопотребление платы составляет менее 5 ватт.

Что ж, с учетом стоимости популярных криптовалют пока все выглядит многообещающе. Всего-то и надо, что разобраться с тем, что именно майним.

Что за Duino-Coin?

Это действительно криптовалюта, которую пару лет назад создал польский подросток из славного города Быдгощ. По его словам, Duino-Coin специально ориентирован на добычу посредством маломощных устройств. В Google Play даже есть приложение для смартфонов (со средней оценкой 2,9 балла). То есть заработать вроде как можно не только с помощью телевизора, но и вашего телефона.

Как обычно, есть нюанс. Вернее, даже несколько. Во-первых, Duino не торгуется на криптобиржах. У монеты есть собственный обменник, но… Во-вторых, даже там Duino-Coin нельзя обменять на доллары или другой фиат — только на десяток других монет разной степени известности. В-третьих, купить за Duino тоже ничего нельзя. В-четвертых, тот самый польский подросток, который все это придумал, время от времени прокрастинирует и вообще подумывает о закрытии проекта.

Так можно хоть что-то заработать?

Давайте считать. Подключенная к вашему телевизору плата при самом благоприятном раскладе намайнит около 7 Duino-Coin в сутки. Телик, подчеркнем, должен работать круглосуточно.

Итак, допустим, мы сутки смотрели «Игру в кальмара» и таки намайнили 7 Duino. Меняем их на крипту поприличнее, например на Ripple. За 1 Duino дают 0.0001904762 Ripple, то есть за 7 уже получим 0,0013333334.

На момент написания заметки 1 Ripple торговался примерно на уровне $1. Таким образом, за сутки удастся выручить 0,13333334 цента (подчеркнем — не доллара, а 0,1 и так далее цента). Для ровного счета возьмем 0,14 цента в сутки. За месяц выйдет около 4 центов. В общем, свой первый доллар вы заработает примерно через два года. И это если не учитывать курса Duino-Coin, который в последнее время постоянно падает. Электроэнергию, напомним, в расчет тоже не берем.

Ах да, за каждую транзакцию берут комиссию в размере 0,15 Ripple, то есть чуть ли не полугодовой «заработок».

Где мои чертовы миллионы?

$1 за два года — это пока порядка 2,5 рубля. Мы, напомним, за все про все выложили около 100 рублей. То есть услуга отобьется лет за 80. Если удастся столько прожить (впрочем, можно передать по наследству). Если польскому подростку все это завтра окончательно не надоест. Если крипта в целом и Duino в частности будут хоть кому-то нужны. Если… Очень много таких «если».

Но! Справедливости ради, и среди альткоинов случаются прорывы. Не исключаем, что Duino-Coin внезапно станет всем интересным и когда-нибудь вытеснит «биток». Один шанс на миллион есть. Готовы заплатить за такой шанс 100 рублей? Или лучше вложить их в тот же Bitcoin или Ethereum?

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