ЕС решил перекрыть поток нелегалов с территории Беларуси 4 5.10.2021, 14:46

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Для этого начаты переговоры с рядом стран.

Евросоюз проводит переговоры с разными государствами, чтобы перекрыть поток нелегальных мигрантов, которые следуют из Беларуси в ЕС.

Об этом заявила во вторник член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон во время выступления в Европарламенте, сообщает "Интерфакс-Запад".

Решением проблемы занимается глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он в том числе добился прогресса на переговорах с иракской стороной о прекращении авиарейсов для нелегалов в Минск из Багдада, сообщила Йоханссон.

По вопросу прекращения таких авиаперелетов в Беларусь Евросоюз также поддерживает контакты с африканскими странами.

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