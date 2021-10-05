ЕС решил перекрыть поток нелегалов с территории Беларуси

ЕС решил перекрыть поток нелегалов с территории Беларуси4
- 5.10.2021, 14:46
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Для этого начаты переговоры с рядом стран.
Евросоюз проводит переговоры с разными государствами, чтобы перекрыть поток нелегальных мигрантов, которые следуют из Беларуси в ЕС.
Об этом заявила во вторник член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон во время выступления в Европарламенте, сообщает "Интерфакс-Запад".
Решением проблемы занимается глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он в том числе добился прогресса на переговорах с иракской стороной о прекращении авиарейсов для нелегалов в Минск из Багдада, сообщила Йоханссон.
По вопросу прекращения таких авиаперелетов в Беларусь Евросоюз также поддерживает контакты с африканскими странами.