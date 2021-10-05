У Telegram 70 млн новых пользователей на фоне сбоя Facebook 2 5.10.2021, 21:23

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Ежедневные темпы роста аудитории Telegram на порядок превысили норму.

Мессенджер Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне масштабного сбоя соцсети Facebook и ее сервисов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров во вторник, 5 октября.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ", – написал он.

Дуров отметил, что Telegram продолжал работать для большинства пользователей мессенджера. При этом некоторые пользователи в Северной и Южной Америке могли столкнуться с более низкой скоростью, чем обычно, так как миллионы людей с этих континентов одновременно начали регистрироваться в Telegram.

Напомним, 4 октября сбой в работе Facebook стал крупнейшим в истории. Доступ к соцсетям и сервисам компании был закрыт семь часов.

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