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У Telegram 70 млн новых пользователей на фоне сбоя Facebook

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  • 5.10.2021, 21:23
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У Telegram 70 млн новых пользователей на фоне сбоя Facebook

Ежедневные темпы роста аудитории Telegram на порядок превысили норму.

Мессенджер Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне масштабного сбоя соцсети Facebook и ее сервисов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров во вторник, 5 октября.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ", – написал он.

Дуров отметил, что Telegram продолжал работать для большинства пользователей мессенджера. При этом некоторые пользователи в Северной и Южной Америке могли столкнуться с более низкой скоростью, чем обычно, так как миллионы людей с этих континентов одновременно начали регистрироваться в Telegram.

Напомним, 4 октября сбой в работе Facebook стал крупнейшим в истории. Доступ к соцсетям и сервисам компании был закрыт семь часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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