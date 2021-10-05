Зеленский ветировал закон о легализации криптовалюты в Украине 5.10.2021, 22:15

Он предложил, чтобы виртуальные активы регулировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", принятый парламентом месяц назад. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины и на странице закона на сайте Верховной Рады.

Пресс-служба главы государства отмечает, что согласно принятому варианту закона, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Однако создание нового органа потребует значительных расходов из государственного бюджета, отметили в ОП.

Президент предложил, чтобы виртуальными активами занимался уже существующий регулятор – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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