Работы белорусской политзаключенной представят на выставке в Гамбурге
- 6.10.2021, 18:30
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Художница продолжает рисовать в колонии и высылает свои рисунки в письмах.
Работы белорусской политзаключенной Стаси Мироновой представят на выставке в Гамбурге, сообщает By_culture. Сама она уже год находится в колонии по обвинению в организации массовых беспорядков, но продолжает рисовать и высылает свои рисунки в письмах. Так они и попали на выставку.
Проект, посвященный белорусскому протестному творчеству, организовала в центре искусств Kunstverein Harburger Bahnhof в Гамбурге белорусская художница Кристина Савутина, которая сейчас живет в этом городе.
Экспозиция будет работать до 10 октября.