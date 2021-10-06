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Работы белорусской политзаключенной представят на выставке в Гамбурге

  • 6.10.2021, 18:30
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Работы белорусской политзаключенной представят на выставке в Гамбурге
Стася Миронова

Художница продолжает рисовать в колонии и высылает свои рисунки в письмах.

Работы белорусской политзаключенной Стаси Мироновой представят на выставке в Гамбурге, сообщает By_culture. Сама она уже год находится в колонии по обвинению в организации массовых беспорядков, но продолжает рисовать и высылает свои рисунки в письмах. Так они и попали на выставку.

Проект, посвященный белорусскому протестному творчеству, организовала в центре искусств Kunstverein Harburger Bahnhof в Гамбурге белорусская художница Кристина Савутина, которая сейчас живет в этом городе.

Экспозиция будет работать до 10 октября.

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