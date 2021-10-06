Курс биткоина поднялся выше $55,5 тысяч 6.10.2021, 18:33

Впервые с середины мая.

Цена биткоина криптобирже Binance поднималась выше $55,5 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 10%, а ее капитализация превысила $1 трлн. Рост за неделю составил 36%, передает РБК.

Цена криптовалюты движется в сторону исторического максимума в $64,8 тыс., установленного 14 апреля. После этого стоимость актива несколько раз падала до отметки $30 тыс., затем начала восстанавливаться.

В начале сентября биткоин торговался выше $52,9 тыс., когда в Сальвадоре вступил в силу закон о признании первой криптовалюты платежным средством. В этот же день правительство Сальвадора купило 400 биткоинов. Позже власти страны докупили еще 300 биткоинов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».