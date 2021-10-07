В казне Беларуси образовалась «дыра» в шесть миллиардов рублей 7.10.2021, 13:57

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Дефицит бюджета стал рекордным за многие годы.

Дефицит – это такое соотношение доходов и расходов бюджета, при котором расходы превышают доходы. Обратная ситуация называется профицитом, сообщает banki24.by.

В конце 2020 года депутаты приняли республиканский бюджет с дефицитом 4,047 млрд BYN. Однако по мере исполнения в течение года размер дефицита несколько раз корректировался. Самая большая корректировка состоялась, когда правительство оказало поддержку жлобинскому БМЗ.

По самой свежей информации, доступной на сайте Минфина, уточненный размер дефицита на конец 2021 года достигает 6,073 млрд BYN. Это значит, что за истекшее время чиновники нарастили дефицит на бумаге более чем на 2 млрд BYN.

Помимо республиканского бюджета есть еще местные бюджеты и бюджет Фонда соцзащиты (ФСЗН). Вместе с республиканской казной они составляют бюджет сектора госуправления.

Прогноз дефицита по бюджету сектора госуправления пока равен 5,862 млрд BYN. Из этого следует, что власти ожидают небольшой профицит местных бюджетов и ФСЗН.

Правда, профицит на этом уровне довольно специфичная вещь. Бюджеты областей получают из центральной казны дотации. Согласно закону о бюджете на 2021 год размер этих дотаций регионам составил 4,016 млрд BYN. То есть без помощи от республики провинциалы были бы дефицитными.

Схожая по сути схема реализована с бюджетом Фонда соцзащиты. По закону о бюджете-2021 казна ФСЗН получает из республиканской субвенцию на сумму 1,630 млрд BYN. Иными словами, без этого трансферта ФСЗН тоже был бы дефицитен на чистой основе.

1 октября рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало, что на бюджет Беларуси в ближайшие годы окажет давление потенциальная необходимость оказания поддержки госпредприятиям, на которые распространяются санкции. Аналитики агентства ожидают дефицит бюджета Беларуси на уровне 2,6% ВВП в 2022 году после аналогичного исполнения бюджета в 2021-м.

В Moody's полагают, что дефицит белорусского бюджета может стать значительно большим, если материализуются риски ухудшения ситуации, связанные с ужесточением санкций. По мнению экспертов агентства, Беларусь может столкнуться с гораздо большей потребностью в заемных средствах на фоне ограниченных источников финансирования.

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