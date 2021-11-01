Все только начинается: Кремль готовит ответ на провокации Лукашенко 9 1.11.2021, 8:10

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А дальше будет еще интереснее.

Лукашенко, в ходе переговоров с генпрокурором России Игорем Красновым, прошедших в Минске 28 октября, высоко оценил значение назначенного на 4 ноября 2021 года «высшего государственного совета союзного государства» (ВГС), пишет в своем блоге российский политолог Андрей Суздальцев

За сентябрь-октябрь 2021 года, предшествующие ВГС, Россия устами прежде всего медийных лиц и федеральных каналов, чьи интересы и репутация подвергались нападкам из Минска, несколько раз напоминала Лукашенко, что он остается под «микроскопом» и «шаг в сторону…» и т.д.

Дело в том, что Лукашенко и его политическому режиму нужны ресурсы. Причем огромные ресурсы. Это связано с тем, что мы не знаем ни одного авторитарного режима, который мог бы собственными ресурсами добиться создания эффективной и быстрорастущей экономики. Авторитаризм – это гарантированная нищета населения. Между прочим, население Республики Беларусь могло давно убедиться в том, что Лукашенко – гарант бесконечных «сложных времен», бедности, скудности во всем и гастарбайтерщины на чужбине. Лукашенко – «президент нищеты».

Получить ресурсы авторитарный режим может только войной, что и делал, к примеру, А. Гитлер (типичный авторитарный фюрерский режим с полноценными фашистскими (расистскими) идеологиями, политической партией и государством) или различными имитациями союзничества и интеграции. Союзничество подразумевает оплату «услуг» на мировой арене, интеграция – финансово-ресурсные авансы, но не сама реальная интеграция. Лукашенко избрал последнее – имитация интеграции…

Отсюда и постоянная военная риторика в устах Лукашенко. Он неустанно провоцирует НАТО и ЕС, то угрозами начать вместе с Россией Третью мировую войну (фактически объявляет войну Западу от лица Москвы!), то распространяет слухи о готовности Польши оккупировать Гродно, и т.д. Временами риторика начинала напоминать сообщения ТАСС марта 1969 года, в период боев на острове Даманский..

Понятно, что сейчас Лукашенко п срочно необходима роль «жертвы», едва ли не агрессии НАТО.

Россия это знает и понимает: Минск ищет повод «обидеться» и тут же выставить счет на миллиарды. Отсюда и пассивная позиция Москвы в ответ на истерику, которую развернули лукашенковские журналисты против своих коллег в РФ. В Москве на все очень развязные оскорбления из Минска в итоге махнули рукой, но в Минске истерика с российскими «медиатварями» превращается в бесконечный сериал, как и волна оскорблений в адрес российского президента в белорусском секторе Интернета. И что удивительно, никого не нашли и не привлекли… Так может быть те, кто должен найти и находил в Интернете сторонников расстрелянного Андрея Зельцера, сами и пишут в чатах и на форумах гадости в адрес России и ее руководства?

На самом деле белорусское руководство, науськивая агитпроп против Москвы, ждет любой реакции российского государства, чтобы тут же поставить ВГС под угрозу - нанесено «оскорбление», «унижение», «неуважение» и прочее. Москва держится из последних сил, но иногда вынуждено силами российских федеральных телеканалов реагировать на минских гопников с микрофоном. Появившийся в медиапространстве наделавший столько шума в Беларуси опрос ВЦИОМ по белорусской тематике, оказался поводом для эскалации белорусской истерики. Между тем, Опрос ВЦИОМ оказался, является многофункциональным инструментом, который с одной стороны, продемонстрировал уязвимость Лукашенко, рейтинг которого выглядит настораживающим, а с другой стороны, демонстрирует то, что тема российско-белорусской интеграции в России находится на грани – 43% россиян не желают объединения России с Республикой Беларусь.

Угроза провокаций в преддверии ВГС со стороны Лукашенко сохраняет свою актуальность, так как уже понятно, что миллиардного интеграционного аванса Лукашенко не получит.

Что дальше? А дальше будет еще интереснее…

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