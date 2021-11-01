На многих моделях смартфонов с 1 ноября отключают WhatsApp 1.11.2021, 11:11

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Проверьте, нет ли вашей в списке.

WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте поддержки пользователей мессенджера. Издание DNA опубликовало полный список таких устройств.

«Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты», — добавляется в сообщении представителей мессенджера. Как сохранить историю чатов, описывается здесь, а к поддерживаемым устройствам в компании относят телефоны на базе Android версии 4.1 и выше. Если речь про iPhone, то на нем должна быть установлена как минимум iOS 10.

Издание DNA ранее опубликовало список конкретных моделей смартфонов, которые могут стать несовместимы с мессенджером. Если среди них затесался ваш гаджет, проверьте — на нем может стоять старая версия ОС, если вы долго не обновляли устройство. Скорее всего, апдейт исправит проблему:

Apple

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Apple iPhone SE

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy SII

Galaxy Trend II

Galaxy S3 mini

Galaxy Core

Galaxy Xcover 2

Galaxy Ace 2

LG

LG Lucid 2

Optimus L5 Dual

Optimus L4 II Dual

Optimus F3Q

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Optimus L5 II

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6

Enact

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus Nitro HD and 4X HD

ZTE

ZTE Grand S Flex

Grand X Quad V987

ZTE V956

Grand Memo

Huawei

Huawei Ascend G740

Ascend D Quad XL

Ascend Mate

Ascend P1 S

Ascend D2

Ascend D1 Quad XL.

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