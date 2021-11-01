Евросоюз согласовал новые критерии для пятого пакета санкций против режима Лукашенко
- 1.11.2021, 13:51
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Стало известно, когда будет принят санкционный пакет и кто в него попадет.
В конце прошлой недели дипломаты ЕС договорились расширить критерии санкций против белорусского режима перед пятым пакетом санкций, который ожидается приблизительно в середине ноября. Вскоре начнется добавление имен и предприятий в санкционный список.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк, отмечая, что по новым согласованным критериям список будет включать:
«Физических или юридических лиц, организации или органы, ответственные за организацию или помощь деятельности режима Лукашенко, которая способствует: а) незаконному пересечению внешних границ государства-члена; б) контрабанде незаконных или опасных товаров на территорию государства-члена».
Также было принято решение внести в санкционный список «остальные три крупных государственных банка». В нынешнем списке под санкциями находятся «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».