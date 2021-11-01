закрыть
1 ноября 2021, понедельник, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евросоюз согласовал новые критерии для пятого пакета санкций против режима Лукашенко

  • 1.11.2021, 13:51
  • 12,068
Евросоюз согласовал новые критерии для пятого пакета санкций против режима Лукашенко

Стало известно, когда будет принят санкционный пакет и кто в него попадет.

В конце прошлой недели дипломаты ЕС договорились расширить критерии санкций против белорусского режима перед пятым пакетом санкций, который ожидается приблизительно в середине ноября. Вскоре начнется добавление имен и предприятий в санкционный список.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк, отмечая, что по новым согласованным критериям список будет включать:

«Физических или юридических лиц, организации или органы, ответственные за организацию или помощь деятельности режима Лукашенко, которая способствует: а) незаконному пересечению внешних границ государства-члена; б) контрабанде незаконных или опасных товаров на территорию государства-члена».

Также было принято решение внести в санкционный список «остальные три крупных государственных банка». В нынешнем списке под санкциями находятся «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Забастовка — это законно
Забастовка — это законно Андрей Санников
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип