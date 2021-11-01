Новый рекорд: долги белорусов по кредитам превысили 16,1 миллиардов рублей 2 1.11.2021, 14:54

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По прогнозам экспертов, банки могут поднять ставки.

Задолженность физлиц по кредитам на 1 октября составила 16 миллиардов 133,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Нацбанк. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки. Долги по кредитам на недвижимость также продолжают увеличиваться, а на потребительские нужды начали снова снижаться.

По сравнению с началом нынешнего года общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 90,6 млн рублей. Напомним, за август этот показатель увеличился на 340,2 млн рублей, а за июль — на 145,9 млн рублей.

При этом долги по потребительским кредитам снова начали падать. На 1 октября они составили 5 млрд 237 млн рублей. Эта сумма на 12,4 млн меньше, чем месяцем ранее. Напомним, в августе задолженность по потребительским кредитам выросла впервые с сентября 2020 года — на 40,1 млн рублей.

Минувшей осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов из-за нехватки ликвидности, из-за чего начала снижаться общая задолженность физлиц по потребительским кредитам.

Объем кредитов на недвижимость продолжает прирастать. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 октября составила 10 млрд 816 млн рублей. По сравнению c предыдущим месяцем сумма выросла на 104 млн рублей.

Долги белорусов перед банками по недвижимости растут на протяжении всего 2020 года и в этом году.

По прогнозам экспертов, ставки по банковским кредитам могут вырасти до конца года. Причина — возможное повышение ставки рефинансирования, к ней привязаны многие предложения банков по кредитам.

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