Сербия осталась без российского газа 1 1.11.2021, 15:02

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Белграду пришлось начать закупать газ у Венгрии.

Сербия осталась без поставок российского газа после аварии на трубопроводе, соединяющем газотранспортную систему страны с ответвлением «Турецкого потока».

Как сообщает Reuters, сетевой газовый оператор Болгарии Булгартрансгаз приостановил прокачку после того, как обнаружил разрыв газовых труб вблизи села Ветрино на северо-востоке страны.

Из-за инцидента работа «Балканского потока», транспортирующего российский газ из Турции, была полностью парализована: прокачка остановилась даже в ближайшую Румынию, которая, впрочем, вскоре смогла получить топлива в частичном режиме.

Оптимистичный прогноз состоит в том, что поставки газа будут восстановлены утром вторника, сообщил РИА Новости глава госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.

Пока же Сербия начала закупать газ в Венгрии, которая получает его по другим каналам - через польский маршрут («Ямал-Европа») и украинскую ГТС.

Нехватка газа уже привела к проблемам в сербской газотранспортной системе из-за нарушения гидравлических параметры в системе.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич 1 января запустил газопровод «Балканский поток», который является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года «Турецкого потока». Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд кубометров в год.

По словам Вучича, цена российского газа по турецкому транзитному маршруту в начале поставок составила 155 долларов за тысячу кубометров против 240 долларов ранее, однако затем увеличилась до 270 долларов. Такую же цену Белград хотел бы сохранить на первое полугодие 2022 года.

«Мы с русскими договариваемся, чтобы цена в 270 долларов за тысячу кубометров, которая абсолютно самая низкая, и по которой мы получаем газ до нового года, была продлена еще на 6 месяцев. Этим мы преодолеем всю зиму и первую часть летнего периода, что для нас ужасно важно не только из-за населения, но и из-за производства и промышленности», - заявил Вучич 9 октября.

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