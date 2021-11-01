В Беларуси запретили популярный мармелад 1.11.2021, 15:40

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Его запрещено ввозить и продавать.

В список опасной продукции Госстандарта включили новые товары. Среди них оказался в том числе жевательный мармелад Fruit-tella, а также итальянский окорок и российские хлебцы. Теперь их запрещено ввозить и продавать в нашу страну до тех пор, пока производители и импортеры не устранят найденные нарушения по качеству. Но примечательно, что найденная Е-добавка в итальянском окороке используется также и во многих отечественных мясных изделиях, продажа которых не запрещена, пишет zerkalo.io.

Под запрет на продажу попал жевательный мармелад Fruit-tella, который производит компания Perfetti Van Melle в Истринском районе Московской области. В списке опасной продукции оказались жевательный мармелад «Медвежата» со вкусами апельсина, яблока, лимона и клубники, «Звери MIX» со вкусами апельсина, яблока, лимона, клубники, малины, «Крутой микс», а также «Yo!rms"/"Йормс» со вкусами йогурта и клубники, йогурта и персика, йогурта и лимона. Запрет на продажу этого мармелада вводят с 4 ноября. Причина — продукция не соответствует техрегламентам Таможенного союза. Как сообщается, в этих сладостях нашли концентрированный сок из овощей, которые недопустимо использовать при производстве.

Также с 4 ноября запретят продавать итальянский сыровяленый окорок без кости. Производитель — Fontana Ermes S.p.A. В Госстандарте сообщают, что при его производстве в качестве консерванта использовался нитрат калия Е252. «Применение которого не допускается при производстве сыровяленых мясных продуктов», — говорится в обосновании, почему окорок попал под запрет на продажу.

Со 2 ноября будет запрещено продавать хлебцы «С гречихой» торгового знака «Любятово». Причина — найденная пищевая добавка (антиокислитель пиросульфит натрия (Е 223).

В списке опасной продукции оказался также китайский сушеный киви, а также российский гранатовый сокосодержащий напиток. Вопросы к этим товарам возникли из-за синтетических красителей в их составе. Их продажу запретят с 4 ноября.

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