Лавров принял за подарок семейную реликвию главы МИД Норвегии 7 1.11.2021, 20:18

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Сергей Лавров

Главе российского МИДа пришлось вернуть шкатулку.

Во время визита в Норвегию глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров принял за подарок шкатулку времен Второй мировой войны, которую показала ему руководитель норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт, сообщило издание Aftenposten.

Хюитфельдт хотела отметить, что норвежцы помнят о Второй мировой войне, и показала Лаврову шкатулку, которая перешла к ней от деда. Он попал в плен вместе с советскими солдатами, научился говорить по-русски и читал стихи русских поэтов, рассказала министр.

«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — сказал Лавров, когда она передала ему реликвию, чтобы он посмотрел на нее.

После слов Лаврова Хюитфельдт улыбнулась, а глава российского МИДа вернул шкатулку.

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