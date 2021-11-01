Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $300 млрд 11 1.11.2021, 21:51

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Илон Маск

Илон Маск является богатейшим человеком планеты уже почти неделю.

Состояние богатейшего человека на планете, основателя компании SpaceX и сооснователя Tesla Илона Маска превысило $300 млрд, это первый раз за всю историю рейтингов. Данные о состоянии Маска приводят рейтинг Forbes, обновляющийся в режиме реального времени, и Bloomberg.

Так, по оценкам Forbes, к 20:45 состояние Маска оказалось на уровне $308,5 млрд., по оценкам Bloomberg — $311 млрд, передает РБК.

Рост благосостояния Маска начался на фоне дорожания акций Tesla на бирже NASDAQ после открытия торгов. К 21:00 мск рост стоимости одной ценной бумаги составил 7,53% по сравнению с ценой открытия.

Илон Маск является богатейшим человеком планеты уже почти неделю. Подняться на первую строчку, сместив с нее основателя Amazon Джеффа Безоса, он смог также благодаря росту акций Tesla. Это произошло 21 октября после выхода отчетности компании, в которой она сообщила почти о пятикратном росте чистой прибыли, а также о рекордном росте выручки.

25 октября произошел еще один подъем стоимости акций — на 9,75%, после чего рыночная капитализация Tesla впервые в истории достигла $1 трлн. Этому способствовало то, что компания Маска получила самый крупный заказ на электромобили от сервиса аренды Hertz (на 100 тыс. единиц). Полностью выполнить заказ компания должна к концу 2022 года.

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