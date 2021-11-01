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В российской колонии заключенные подожгли себя

  • 1.11.2021, 22:11
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В российской колонии заключенные подожгли себя

ЧП произошло вечером 1 ноября.

Заключенные в колонии №14 «Хотунок» в Новочеркасске подожгли себя. Кадры инцидента публикует Telegram-канал Don Mash.

ЧП произошло вечером 1 ноября. Двое осужденных залезли на крышу здания, спустя некоторое время на них вспыхнула одежда. Пострадавшие выжили, их доставили к врачам с ожогами.

Свой поступок они объяснили нежеланием подчиняться требованиям администрации учреждения и переходить в другой отряд.

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