Состояние Илона Маска за два дня уменьшилось на $50 миллиардов 7 10.11.2021, 9:29

5,060

Фото: Reuters

Все началось с сообщения в Twitter.

Оценка стоимости активов бизнесмена Илона Маска за два дня снизилась на $50 млрд из-за падения акций компании Tesla, которое происходит второй день подряд.

Это самое большое двухдневное падение в истории индекса Bloomberg Billionaires Index и самое большое однодневное падение, не считая снижения на $36 млрд состояния основателя Amazon Джеффа Безоса после его развода в 2019 году, пишет РБК.

«Все началось с того, что в выходные Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своей доли в компании, а затем появились новости о том, что его брат Кимбал продал акции прямо перед опросом. В довершение всего во вторник утром издание Insider сообщило, что Майкл Берри, инвестор, ставший известным благодаря фильму «Большой шорт», заявил, что Маск, возможно, хочет продать акции, чтобы покрыть свои личные долги», — отмечает агентство.

Падение стоимости акций Tesla сократило преимущество Маска над Безосом как самого богатого человека в мире до $83 млрд. До этого разница их состояний составляла $143 млрд, что больше, чем состояние Билла Гейтса, четвертого по богатству в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».