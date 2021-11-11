Белорусы умирают от COVID-19 в ужасных условиях 5 11.11.2021, 16:55

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Больницы находятся в крайне плачевном состоянии.

Telegram-канал «Баста!» поделился историей читательницы о состоянии белорусских больниц. Белорусы умирают от COVID-19 в страшных условиях.

— В инфекционной больнице Новополоцка умерла наша подруга, от ковида. Ей было 62 года. Когда мы приехали за документами — ужаснулись, в каком состоянии эта больница: обшарпанные стены, старые деревянные двери, оборванный линолеум.

Нет аппаратов , не то что КТ, нет даже в клиниках рентгена. Диагноз вовремя не поставили, поражение легких было 95%. Врачи в инфекционной уже многие пенсионеры.

Ведь в этом городе богатейшая отрасль! НПЗ, переработка нефти! Режиму плевать на народ. Ковид показал, куда идут налоги, заработанные белорусами деньги!

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