Американский стартап презентовал гиперзвуковой беспилотник для ВВС США 7 11.11.2021, 18:45

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Стартап Hermeus планирует также создать гиперзвуковой пассажирский самолет.

Американский стартап Hermeus показал полноразмерный прототип гиперзвукового беспилотного самолета Quarterhorse — в ближайшие три года компания планирует построить и провести испытания трех беспилотников совместно с ВВС США, передает РБК.

Создание данного летательного аппарата заняло четыре месяца и стало упражнением в междисциплинарном проектировании, производстве и интеграции полных систем. Кроме того, во время презентации в прототип установили двигатель для демонстрации его работы на полном форсаже.

Самолет длиной 12 м и размахом крыла более 6 м будет оснащен турбореактивным двигателем комбинированного цикла. Сообщается, что Quarterhorse сможет летать на скорости, превышающей звуковую в пять раз, а дальность полета превысит 7 400 км.

К 2029 году Hermeus планирует также создать гиперзвуковой пассажирский самолет. По оценкам компании, время полета из Нью-Йорка в Лондон составит 90 минут вместо семи часов, а внедрение гиперзвуковых самолетов сможет обеспечить дополнительный рост мировой экономики на $4 трлн в год.

Интересный факт: команда Hermeus состоит не только из высококвалифицированных инженеров и разработчиков — согласно информации на официальном сайте компании, в ней также присутствуют собаки-испытатели.

Что это значит

В эпоху высоких технологий авиация не стоит на месте, — во многих странах уже разрабатываются сверхзвуковые (со скоростью выше скорости звука, но меньше 5 Маха) и гиперзвуковые (со скоростью выше 5 Маха) летательные аппараты.

Самолеты, наподобие французского «Конкорда» и советского «Ту-144», в ближайшее время снова вернутся в небо: южноафриканская компания Leap Aerospace объявила о запуске нового сверхзвукового лайнера для пассажирских перевозок в 2029 году. В этом же году полетят и самолеты Overture от американского стартапа Boom Supersonic. Вышеупомянутый полет из Нью-Йорка в Лондон на борту такого судна займет менее трех часов.

Что касается гиперзвуковой авиации, в настоящее время разработкой подобных лайнеров занимается американская компания Lockheed Martin — в июле 2021 года она уже провела первые летные испытания прототипа своего гиперзвукового беспилотника SR-72, а к середине 2020-х годов планирует полностью завершить разработку аппарата.

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