Польские военные предотвратили прорыв границы большими группами мигрантов в двух местах

Польские военные предотвратили прорыв границы большими группами мигрантов в двух местах1
- 14.11.2021, 11:36
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За сутки границу пытались нарушить 233 раза.
Польские пограничники сообщили, что предотвратили нелегальный прорыв границы вне пунктов пропуска: возле Дубичей Церковных и Клюковичей.
Wczoraj (tj. 13.11) odnotowaliśmy 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾. Wobec 77 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu RP. Minionej doby doszło do dwóch siłowych prób przekroczenia granicy (Dubicze Cerkiewne oraz Kolonia Klukowicze).#naGranicy pic.twitter.com/e0rnL6zrnD— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021
Всего за последние сутки было предотвращено 233 попытки нарушения польской границы.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.