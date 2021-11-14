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Польские военные предотвратили прорыв границы большими группами мигрантов в двух местах

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  • 14.11.2021, 11:36
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Польские военные предотвратили прорыв границы большими группами мигрантов в двух местах

За сутки границу пытались нарушить 233 раза.

Польские пограничники сообщили, что предотвратили нелегальный прорыв границы вне пунктов пропуска: возле Дубичей Церковных и Клюковичей.

Всего за последние сутки было предотвращено 233 попытки нарушения польской границы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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