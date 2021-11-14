Польские военные предотвратили прорыв границы большими группами мигрантов в двух местах 1 14.11.2021, 11:36

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За сутки границу пытались нарушить 233 раза.

Польские пограничники сообщили, что предотвратили нелегальный прорыв границы вне пунктов пропуска: возле Дубичей Церковных и Клюковичей.

Wczoraj (tj. 13.11) odnotowaliśmy 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾. Wobec 77 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu RP. Minionej doby doszło do dwóch siłowych prób przekroczenia granicy (Dubicze Cerkiewne oraz Kolonia Klukowicze).#naGranicy pic.twitter.com/e0rnL6zrnD — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

Всего за последние сутки было предотвращено 233 попытки нарушения польской границы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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