Польская разведка: Белорусские силовики ищут среди нелегалов добровольцев для штурма границы 15 15.11.2021, 8:08

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фото: anadolu agency

Ситуация напряженная.

Появилось подтверждение того, что белорусские "спецслужбы" ищут добровольцев среди мигрантов для штурма границы Польши, сообщает tvp.info.

"Подтверждением того, что среди мигрантов (собравшихся в Беларуси на границе с Польшей) распространяется информация о поисках добровольцев для нападения на границу Республики Польша и нападения на наших солдат" — заявил пресс-секретарь польских спецслужб Станислав Жарын.

"Ситуация на границе напряженная" — говорит Станислав Жарын. "Белорусcкие силовики явно к чему-то готовятся. Что-то может случиться в любой момент", — сказал он.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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