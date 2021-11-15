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Bitcoin обновили впервые за четыре года

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  • 15.11.2021, 18:55
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Bitcoin обновили впервые за четыре года

Изменения в коде криптовалюты призваны усилить анонимность владельцев.

Впервые за четыре года вышло обновление Bitcoin под названием Taproot - изменения в коде усилят анонимность владельцев и улучшат "эффективность сделок". Об этом сообщает CNBC в понедельник, 15 ноября.

Разработчики добавили новый вид электронных подписей для многосторонних сделок - это устранит различия в уровне конфиденциальности между простыми и сложными транзакциями, в которых указано несколько подписей.

Кроме того, изменения коснулись и "умных контрактов" (автоматически совершаемых сделок) - они "стали дешевле и меньше" по своему информационному объему. В перспективе "умные контракты" способны избавить держателей криптовалюты от посредников при оплате различных услуг или товаров.

Как добавляет телеканал, выход Taproot - важное для владельцев Bitcoin событие, его поддержало большинство представителей сообщества.

Напомним, что ранее биткоин обновил исторический максимум. Курс биткоина превысил 69 тысяч долларов. Криптовалюта подорожала после данных об инфляции в США.

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