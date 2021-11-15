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Литовская таможня: 80% контрабандных сигарет в Литве – белорусские

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  • 15.11.2021, 20:18
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Литовская таможня: 80% контрабандных сигарет в Литве – белорусские

С начала года в Литве изъяли почти 14 млн пачек контрабандных сигарет.

За девять месяцев этого года в Литве задержали 13,86 млн пачек контрабандных сигарет и 46,5 тонны табака. Их общая стоимость, учитывая налоги, составляет 53,4 млн евро.

82,8% от выявленных контрабандных сигарет – белорусские. Почти все они производятся на табачной фабрике «Неман». 15,2% от выявленных сигарет были без акцизных марок, сообщает таможня Литвы.

В этом году контрабандные сигареты стали чаще задерживать на железной дороге. С января по октябрь этого года было задержано 762 тысячи пачек контрабандных сигарет на сумму 2,3 млн евро, тогда как в прошлом году на железной дороге задержали 210 тысяч пачек на 747 тысяч евро. Чаще всего контрабандный товар находят в калийных удобрениях, щебне и угле.

Как и прежде, основная часть контрабанды перевозится автомобильным транспортом. Литовская таможня отмечает, что сигареты часто перевозят большими партиями от 250 до 600 тысяч пачек. В некоторых случаях нелегальный товар даже не пытаются маскировать. Чаще всего сигареты везут вместе с грузом древесины, но иногда прячут среди скоропортящихся продуктов питания, тяжелых и хрупких товаров, которые трудно выгружать. В этом году для маскировки сигарет использовались лук, сельдь, соки, вафли, перловка, варенье, помидоры, картофельное пюре, стаканчики для кофе, арматурные стержни, строительные блоки, стекло в листах, щепа, торфяные брикеты, минеральная вата.

Литовская таможня также отмечает, что в этом году на контрабанде стали чаще попадаться водители, которые везут мелкие партии сигарет, чтобы подзаработать для себя. Они прячут сигареты в запасных колесах и багажниках.

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