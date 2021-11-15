В США готовят новые санкции против режима Лукашенко

В США готовят новые санкции против режима Лукашенко3
- 15.11.2021, 23:03
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Вашингтон готовит санкции в координации с ЕС.
США в координации с ЕС готовят новые односторонние санкции по режиму Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.
Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы также готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности [белорусские власти] за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм», - сказал Прайс.