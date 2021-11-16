Видеофакт: Белорусский военный ночью прокрался к границе и резал заграждение с польской стороны 12 16.11.2021, 9:21

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Видео опубликовало Минобороны Польши.

Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором видно, как человек в камуфляжной форме прошел со стороны Беларуси и разрушает заграждение с польской стороны.

Как утверждает ведомство, это делает белорусский силовик, чтобы дать возможность пройти мигрантам.

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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