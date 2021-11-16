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Маск выручил почти $1 миллиард за очередной пакет акций Tesla

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  • 16.11.2021, 13:34
Маск выручил почти $1 миллиард за очередной пакет акций Tesla
Илон Маск

C начала распродажи ценные бумаги компании подешевели более чем на 17%.

Основатель и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск снова сократил свою долю в компании. Накануне он продал акции на сумму еще $930 млн, сообщает «Интерфакс» во вторник, 16 ноября.

В соответствии с поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документам, 15 ноября Маск продал более 934 тысяч акций Tesla.

В целом, с 8 ноября, когда он провел голосование в Twitter о продаже 10% принадлежащих ему акций Tesla, было продано уже 7,23 млн бумаг на сумму $7,83 млрд.

До прошлой недели Маску принадлежало более 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет – почти в $21 млрд.

По оценкам Market Watch, чтобы весь пакет в 10% был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 9,77 млн бумаг Tesla.

C 8 ноября акции Tesla подешевели более чем на 17%. В понедельник их стоимость опустилась на 1,94%. Капитализация компании составляет $1,04 трлн.

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