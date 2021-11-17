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Новые попытки прорыва границы: польские военные готовятся к очередным провокациям

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  • 17.11.2021, 10:42
  • 12,354
Новые попытки прорыва границы: польские военные готовятся к очередным провокациям

(Обновляется) Что происходит сейчас на белорусско-польской границе?

Вчера нелегальные мигранты под руководством лукашенковских спецслужб устроили настоящий штурм польской границы. В результате семеро польских полицейских получили ранения разной степени тяжести.

Ночью группы мигрантов снова пытались штурмовать границу Польши. Польские военные ожидают новых провокаций со стороны режима Лукашенко.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

11:24 Польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирована ночная попытка пересечь границу в районе пограничного поста в Черемше.

11:10 В результате вчерашней атаки на границу пострадали 12 человек с польской стороны, сообщил главный комендант полиции Ярослав Шимчик в эфире Polsatnews. Травмы получили 9 полицейских, 2 пограничника и 1 военнослужащий. Одна из раненых полицейских — женщина, у нее травма головы. Такая же травма у еще одного полицейского. У других раненых — травмы конечностей.

11:00 Часть нелегалов, которые находятся в логистическом центре возле границы с Польшей, увезли в неизвестном направлении. За ними приехали четыре автобуса.

10:53 Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире tvp.info напомнил, что мигранты на территорию Беларуси были доставлены самолетами с Ближнего Востока. Мюллер также сообщил, что нелегалы начали использовать новые способы пересечения границы. - С использованием техники и специального оборудования, - прокомментировал он, добавив, что белорусские службы им в этом помогают.

10:25 Видеофакт: Как сейчас выглядит разгромленный мигрантами КПП «Брузги».

10:17 На месте вчерашней атаки на границу Польши появились белорусские офицеры.

9.57 Ночью группы мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу на разных участках. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

При этом методы нападения на польскую границу остались прежними, отметил министр.

9.21 Вчерашний день на погранпереходе «Брузги-Кузница» появился в сети в одном видео.

На камеры попал и штурм КПП мигрантами.

9.14 Мигранты, которым не повезло вчера попасть на склад «Бремино», ночевали в старом лагере в 100 метрах от границы. В одном из курдских чатов появилось видео из лагеря.

8.47 Мигранты устроили «модный показ» у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья на складе в логистическом центре «Бремино», куда их поселили.

8.28 Польские пограничники готовятся к новым провокациям белорусских силовиков.

«У нас есть еще дополнительные средства, которые мы можем использовать в случае эскалации конфликта на польско-белорусской границе», — заявил вице-министр внутренних дел Блажей Побожи.

8.03 В полиции Польши рассказали, как готовились отразить штурм мигрантов из Беларуси.

«Уровень агрессии был необычным и чрезвычайно высоким. Он представлял угрозу для здоровья и жизни полицейских», — считает глава польской полиции генерал Ярослав Шимчик.

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