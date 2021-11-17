Геополитический провал: в чем Лукашенко просчитался с мигрантами 15 17.11.2021, 10:45

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Расколоть Европейский союз не получилось, а Польша укрепила свои позиции.

Ситуация с нелегальными мигрантами из Ирака, которые пытаются прорваться в Польшу с территории Беларуси, продолжает развиваться, пишет «Салідарнасць».

15 ноября миграционный кризис обсудили по телефону Лукашенко и Меркель, а также Путин и Макрон.

Российский политолог Иван Преображенский считает, что ни Лукашенко, ни стоящему за его спиной Путину (политолог считает, что он был в курсе действий белорусского коллеги с самого начала) не удалось добиться поставленных целей.

Расколоть Европейский союз не получилось. А Польша так и вовсе оказалась в самом выгодном положении.

Во-первых, если раньше ее власти считались в ЕС чуть ли не «диссидентами», то теперь они получили моральную и политическую поддержку Евросоюза. Страна не осталась один на один с проблемой.

Во-вторых, властям Польши на руку миграционный кризис: они призывают общество забыть о внутренних проблемах, когда страна столкнулась с реальной угрозой на границе.

«Получился геополитический провал», – отметил политолог, говоря о целях Лукашенко и Путина.

Ранее бывший сотрудник Администрации президента Беларуси Анатолий Котов сказал о поддержке действий Лукашенко из России:

«Мелкие пакости Европе вызывают бурю позитивных эмоций у российского электората и части элит. Но надо помнить, что отвечать за эскалацию будет Россия, не Беларусь же будет с НАТО воевать – это все понимают. У российской поддержки есть четкие контуры, дальше которых они заходить не будут».

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