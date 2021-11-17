Белорусские власти увезли мигрантов из логистического центра в неизвестном направлении

Белорусские власти увезли мигрантов из логистического центра в неизвестном направлении25
- 17.11.2021, 11:00
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За ними приехали автобусы.
Часть нелегалов, которые находятся в логистическом центре возле границы с Польшей, увезли в неизвестном направлении.
За ними приехали четыре автобуса.
Напомним, ранее часть мигрантов, которые пытались штурмовать польскую границу, прибыли в транспортно-логистический центр «Бремино» неподалеку от границы. Там они ночевали в специально выделенном для этого месте.