Массовая атака мигрантов на границе: с польской стороны пострадали 12 человек 2 17.11.2021, 11:10

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Фото: Reuters

Самыми агрессивных среди атакующих были сотрудники белорусских служб.

Вчера мигранты бросали камни в польских стражей границы, пытаясь прорваться из Беларуси. В результате в Польше пострадали 12 человек, сообщил главный комендант полиции Ярослав Шимчик в эфире Polsatnews.

Травмы получили 9 полицейских, 2 пограничника и 1 военнослужащий. Одна из раненых полицейских — женщина, у нее травма головы. Такая же травма у еще одного полицейского. У других раненых — травмы конечностей.

Ярослав Шимчик считает, что люди, которые пытались прорвать границу, прошли обучение в Беларуси, а среди самых агрессивных из них были сотрудники белорусских служб. Доказательством участия белорусских силовиков в атаке Ярослав Шимчик назвал и то, что у мигрантов были светошумовые гранаты.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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