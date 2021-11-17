Польша показала, как мигранты ночью штурмовали границу 3 17.11.2021, 12:10

8,348

Белорусские спецслужбы сопровождали группу нелегалов.

Польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирована попытка пересечь границу в районе пограничного поста в Черемше.

«Вчерашняя неудачная попытка около 50 человек пересечь границу Польши. Белорусские службы сопровождали агрессивную группу и использовали лазер. Иностранцы забросали польские службы камнями», — говорится в сообщении ведомства.

Placówka SG w Czeremsze. Wczorajsza udaremniona próba sforsowania granicy polskiej przez ok. 50 osób. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb.#zgranicy #NaStrazyGranicy pic.twitter.com/4OfRPqYDH8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».